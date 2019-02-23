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Бабич: Арбітр сьогодні помилявся, але помиляються і футболісти

17:36 382 Читать на русском
Бабич: Арбітр сьогодні помилявся, але помиляються і футболісти
Олександр Бабич / Фото: ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу проти Олімпіка, в якому його команда здобула перемогу завдяки двом пенальті.

"Складний перший весняний матч. Припускали, що так і буде. Добре підготувався і суперник, і ми намагалися не відходити від свого плану на гру.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Провели 2 різні тайми. У першому хотіли зіграти більше через контроль м'яча, але не виходило: грали проти вітру, і за рахунок повільного поля не завжди виходило переходити в атаку. У другому довелося проявляти характер. Дуже радий, що хлопці здобули перемогу. Перші весняні очки з сильним суперником .

У арбітра сьогодні були якісь помилки, але помиляються і футболісти. Це перший весняний матч – і судді входять у сезон, як і ми", – сказав Бабич в ефірі програми "Тур Онлайн" на "Футбол 2".

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

Україна19 тур

Маріуполь - Олімпік: Субота 23 лютого 2019

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
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Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Олімпік Олександр Бабич Олександр Бабич
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