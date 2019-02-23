Бабич: Арбитр сегодня ошибался, но ошибаются и футболисты

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от матча против Олимпика, в котором его команда одержала победу благодаря двум пенальти.

"Сложный первый весенний матч. Предполагали, что так и будет. Хорошо подготовился и соперник, и мы старались не отходить от своего плана на игру.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Провели 2 разных тайма. В первом хотели сыграть больше через контроль мяча, но не получалось: играли против ветра, и за счет медленного поля не всегда получалось переходить в атаку. Во втором пришлось проявлять характер. Очень рад, что ребята одержали победу. Первые весенние очки с сильным соперником.

У арбитра сегодня были какие-то ошибки, но ошибаются и футболисты. Это первый весенний матч – и судьи входят в сезон, как и мы", – сказал Бабич в эфире программы "Тур Онлайн" на "Футбол 2".

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти