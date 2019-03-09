Бабич – о ничьей с Черноморцем: Усложнили себе ситуацию

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью с Черноморцем (0:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Мы предполагали, что Черноморец будет всей командой обороняться (практически 10 футболистов играли у своей штрафной) и рассчитывать на контратаки. Но, за исключением двух-трех контратак, Черноморец ничего не создал.

Мариуполь – Черноморец – видеообзор матча

Мы начали матч немного нервно. Прежде всего, в начальной фазе атаки, когда несколько раз в простых ситуациях дарили мяч сопернику. Мы хотели сыграть более агрессивно, сыграть в своем стиле за счет средних и коротких передач.

Но не все у нас получалось. "Быстрое" поле нам бы помогло. Однако у нас были моменты, когда мы должны были более агрессивно сыграть впереди, а наши нападающие должны быть более нацеленными на ворота соперника. В очередной раз повторюсь – при насыщенной обороне нам не хватает такого нападающего, как Руслан Фомин.

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Результат 0:0 нас не устроил. Усложнили себе ситуацию. У нас есть еще один матч на выезде, где нам нужно набирать очки", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.