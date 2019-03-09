Маріуполь та Чорноморець переможця не виявили

Перший матч 21-го туру УПЛ між Маріуполем та Чорноморцем завершився без голів.

Матч виявився дуже важким для перегляду, адже команди діяли на низьких швидкостях та практично без гостроти. Активніше розпочав Чорноморець, який на 14-й хвилині навіть претендував на пенальті: Худжамов у стрибку вибив гострий простріл Танчика у штрафний, а Чорній на дальній штанзі підхопив м'яч та прострілив прямо в руку Полегенька – на щастя для Маріуполя, Юрій Можаровський або проспав цей епізод, або не розцінив його як гандбол. Господарі на 26-й відповіли дальнім ударом Зубкова, який парирував Літовченко і який став останнім гострим моментом у першому таймі.

По перерві команди продовжили грати у типовому для УПЛ темпі, але ініціативу захопив Маріуполь. Вже на 50-й хвилині азовці забили після пострілу Зубкова, який Літовченко парирував перед собою, дозволивши Федорчуку добити – втім, арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд. Чорноморець намагався вирівняти матч, але на 69-й знову був близький до провалу – це Борячук пробив з меж штрафного у дальній кут, але Літоченко вчергове врятував "моряків". На 82-й же Маріуполь втратив найкращий шанс виграти зустріч після штрафного у виконанні Ігнатенка – м'яч пролетів поруч зі стійкою! Зрештою, одесити змогли впоратись з тиском суперника, втримавши суху нічию.

Таким чином, Маріуполь набрав 29 очок та залишився на п'ятій позиції. Чорноморець з 16 пунктами відірвався від останньої сходинки на 5 залікових балів.