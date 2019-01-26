Бабель розповів, як його несправедливо не випускали у стартовому складі команд через комерцію

Новоспечений нападник Фулхема Раян Бабель поділився своїм досвідом щодо важливості комерційного успіху гравця.

"У кар'єрі були ситуації, коли я грав набагато краще, ніж конкурент на моїй позиції, але перевага віддавалася йому у зв'язку з більшою значимістю імені в комерційному плані.

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Спочатку навіть не думав, що таке можливо. Вважав, що грає той, хто краще тренується. Проте одного разу тренер сказав мені, що повинен задіяти іншого гравця саме з такої причини. Тоді для мене це стало одкровенням. Якби знав про такий наперед, міг би приймати правильне рішення при виборі нової команди", – цитує Бабеля Sky Sports.

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Нагадаємо, до Фулхема Бабель виступав за Ліверпуль, Хоффенхайм, Бешикташ, Депортіво, Аль-Айн, Аякс та Касимпашу.