Бабель рассказал, как его несправедливо не выпускали в стартовом составе команд из-за коммерции

Новоиспеченный нападающий Фулхэма Райан Бабель поделился своим опытом о важности коммерческого успеха игрока.

"В карьере были ситуации, когда я играл намного лучше, чем конкурент на моей позиции, но предпочтение отдавалось ему в связи с большей значимостью имени в коммерческом плане.

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Сначала даже не думал, что такое возможно. Считал, что играет тот, кто лучше тренируется. Но однажды тренер сказал мне, что должен задействовать другого игрока именно по этой причине. Тогда для меня это стало откровением. Если бы знал о таком заранее, мог бы принимать правильное решение при выборе новой команды", – цитирует Бабеля Sky Sports.

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Напомним, до Фулхэма Бабель выступал за Ливерпуль, Хоффенхайм, Бешикташ, Депортиво, Аль-Айн, Аякс и Касимпаша.