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Бабель офіційно перейшов з Бешикташа в Фулхем

21:33 95 Читать на русском
Бабель офіційно перейшов з Бешикташа в Фулхем
Раян Бабель / Фото reuters

Нідерландський форвард Раян Бабель повернувся в чемпіонат Англії.

Нападник Бешикташа Раян Бабель відтепер захищатиме кольори лондонського Фулхема, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода між Фулхемом і форвардом діятиме до кінця сезону. Бабель виступатиме під 12-м номером.

"Я безумовно вірю, що Фулхем може залишитися в АПЛ. Це одна з причин, через яку я тут. Хочу допомогти цьому клубу вирішити завдання на сезон. Я готовий грати вже завтра, я схвильований і не можу дочекатися того моменту, коли вийду на поле в футболці Фулхема", – прокоментував трансфер Бабель.

Форвард відомий своїми виступами за Ліверпуль. У поточному сезоні Раян провів за Бешикташ 19 матчів, в яких забив 6 голів.

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Теги
Трансфери Раян Бабель Раян Бабель Фулхем Фулхем Бешикташ Бешикташ Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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