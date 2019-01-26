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Старрідж – про продовження контракту з Ліверпулем: Я живу сьогоденням, а не майбутнім

06:00 72 Читать на русском
Старрідж – про продовження контракту з Ліверпулем: Я живу сьогоденням, а не майбутнім
Даніель Старрідж / REUTERS

Форвард Ліверпуля Даніель Старрідж відповів на питання про своє майбутнє.

"Я зосереджений на тому, що відбувається зараз. Потрібно жити сьогоденням, не можна жити майбутнім. Я в Ліверпулі вже довго, і я всім задоволений. Я хочу працювати і допомагати клубу домагатися успіху, виграти трофей було б чудово.

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Ми були дуже близько, в фіналах, майже виграли АПЛ, але ми майже не перемагали", – цитує Старріджа Daily Mail.

Нагадаємо, контракт Старріджа з Ліверпулем втрачає силу влітку поточного року. У цьому сезоні англійський форвард провів за мерсисайдців 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

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Теги
Англія Даніель Старрідж Даніель Старрідж Ліверпуль Ліверпуль
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