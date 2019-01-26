Старрідж – про продовження контракту з Ліверпулем: Я живу сьогоденням, а не майбутнім

Форвард Ліверпуля Даніель Старрідж відповів на питання про своє майбутнє.

"Я зосереджений на тому, що відбувається зараз. Потрібно жити сьогоденням, не можна жити майбутнім. Я в Ліверпулі вже довго, і я всім задоволений. Я хочу працювати і допомагати клубу домагатися успіху, виграти трофей було б чудово.

Старріджу загрожує дискваліфікація через ставки на футбол

Ми були дуже близько, в фіналах, майже виграли АПЛ, але ми майже не перемагали", – цитує Старріджа Daily Mail.

Нагадаємо, контракт Старріджа з Ліверпулем втрачає силу влітку поточного року. У цьому сезоні англійський форвард провів за мерсисайдців 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами