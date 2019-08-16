Азар зазнав травми на тренуванні

Вінгер Реала Еден Азар зазнав травми стегна під час тренування.

Реал ризикує зіграти 1 тур Ла Ліги проти Сельти без головного придбання цього літа – Едена Азара. Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", бельгієць зазнав травми правого стегна під час тренування. Термін відновлення не повідомляється.

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Азар перебрався у Реал після 7 років у Челсі, з яким двічі виграв АПЛ та Лігу Європи. "Королівський клуб" вже кілька років мав інтерес до футболіста.

Матч Сельта – Реал відбудеться завтра, 17 серпня, о 18:00 за київським часом.

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