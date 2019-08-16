toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Азар зазнав травми на тренуванні

16:17 294 Читать на русском
Азар зазнав травми на тренуванні
Еден Азар / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Еден Азар зазнав травми стегна під час тренування.

Реал ризикує зіграти 1 тур Ла Ліги проти Сельти без головного придбання цього літа – Едена Азара. Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", бельгієць зазнав травми правого стегна під час тренування. Термін відновлення не повідомляється.

Азар придбав розкішну віллу в Іспанії

Азар перебрався у Реал після 7 років у Челсі, з яким двічі виграв АПЛ та Лігу Європи. "Королівський клуб" вже кілька років мав інтерес до футболіста.

Матч Сельта – Реал відбудеться завтра, 17 серпня, о 18:00 за київським часом.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

blog_ava
Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Вернидуба на посаду наставника Динамо, – журналіст
12:25
7429
Теги
Головне Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
1
хв
Металіст 1925
19:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук