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Азар получил травму на тренировке

16:18 73 Читати українською
Азар получил травму на тренировке
Эден Азар / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Эден Азар получил травму бедра во время тренировки.

Реал рискует сыграть 1 тур Ла Лиги против Сельты без главного приобретение этого лета – Эдена Азара. Как сообщает официальный сайт "сливочных", бельгиец получил травму правого бедра во время тренировки. Срок восстановления не сообщается.

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Азар перебрался в Реал после 7 лет в Челси, с которым дважды выиграл АПЛ и Лигу Европы. "Королевский клуб" уже несколько лет имел интерес к футболисту.

Матч Сельта – Реал состоится завтра, 17 августа, в 18:00 по киевскому времени.

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