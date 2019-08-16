Азар получил травму на тренировке

Вингер Реала Эден Азар получил травму бедра во время тренировки.

Реал рискует сыграть 1 тур Ла Лиги против Сельты без главного приобретение этого лета – Эдена Азара. Как сообщает официальный сайт "сливочных", бельгиец получил травму правого бедра во время тренировки. Срок восстановления не сообщается.

Азар приобрел роскошную виллу в Испании

Азар перебрался в Реал после 7 лет в Челси, с которым дважды выиграл АПЛ и Лигу Европы. "Королевский клуб" уже несколько лет имел интерес к футболисту.

Матч Сельта – Реал состоится завтра, 17 августа, в 18:00 по киевскому времени.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон