"Ми поки не говорили про це. Однак план Азара абсолютно зрозумілий – він залишається і робить це з великою мотивацією, тому що останніми роками він не дуже добре проводив час у Мадриді. Еден хоче показати свою майстерність", – цитує Анчелотті Goal.

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Нагадаємо, Азар перебрався у Реал влітку 2019 року. Челсі отримав за бельгійця понад 100 мільйонів євро. Однак гравець не зміг себе проявити на Сантьяго Бернабеу через численні пошкодження, за три сезони зігравши лише 65 матчів (6 голів, 10 асистів).

Цікаво, що Еден у Мадриді пропустив вже понад 590 днів (66 матчів) через 14 отриманих травм. Цього сезону статистика вінгера виглядає жахливою – 877 зіграних хвилин, один гол і два асисти.

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