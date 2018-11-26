Азар відверто розповів про ймовірність переходу в Реал або ПСЖ

Півзахисник лондонського Челсі Еден Азар прокоментував чутки про можливий перехід в інший клуб.

"У минулому я контактував з ПСЖ, але не піддавався спокусі. Якщо одного разу повернуся в чемпіонат Франції, то перейду в Лілль. Але зараз немає ніяких шансів, що я повернуся в Лігу 1.

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Реал? Як уже говорив раніше, зараз я гравець Челсі. Мій чинний контракт розрахований до кінця наступного сезону. Відхід з Челсі взимку неможливий, тому що я поважаю клуб та вболівальників.

Можливо, перейду в інший клуб наступного літа, але також є ймовірність, що я залишуся в Челсі до закінчення кар'єри", – цитує Азара Goal.com.

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У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги бельгієць забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі в 12 матчах.