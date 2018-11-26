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Азар откровенно рассказал о вероятности перехода в Реал или ПСЖ

13:10 161 Читати українською
Азар откровенно рассказал о вероятности перехода в Реал или ПСЖ
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник лондонского Челси Эден Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб.

"В прошлом я контактировал с ПСЖ, но не поддавался соблазну. Если однажды вернусь в чемпионат Франции, то перейду в Лилль. Но сейчас нет никаких шансов, что я вернусь в Лигу 1.

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Реал? Как уже говорил ранее, сейчас я игрок Челси. Мой действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона. Уход с Челси зимой невозможен, потому что я уважаю клуб и болельщиков.

Возможно, перейду в другой клуб следующим летом, но также есть вероятность, что я останусь в Челси до окончания карьеры", – цитирует Азара Goal.com.

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В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах.

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