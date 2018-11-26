Азар откровенно рассказал о вероятности перехода в Реал или ПСЖ

Полузащитник лондонского Челси Эден Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб.

"В прошлом я контактировал с ПСЖ, но не поддавался соблазну. Если однажды вернусь в чемпионат Франции, то перейду в Лилль. Но сейчас нет никаких шансов, что я вернусь в Лигу 1.

Милан ведет переговоры о переходе трех игроков Челси

Реал? Как уже говорил ранее, сейчас я игрок Челси. Мой действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона. Уход с Челси зимой невозможен, потому что я уважаю клуб и болельщиков.

Возможно, перейду в другой клуб следующим летом, но также есть вероятность, что я останусь в Челси до окончания карьеры", – цитирует Азара Goal.com.

Сарри – о первом поражении Челси в сезоне: Я знал, что у нас есть проблемы

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах.