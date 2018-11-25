Саррі – про першу поразку Челсі в сезоні: Я знав, що у нас є проблеми

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився емоціями після поразки від Тоттенхема у матчі 13-го туру АПЛ.

"Я розчарований, оскільки ми зіграли погано. Ми були погані у всьому. Я знав, що у нас є проблеми. Сьогоднішня гра тільки підкреслила це. Нам є над чим працювати.

Тоттенхем – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чи сподобалася мені гра Барклі? Сьогодні мені ніхто не сподобався", – цитує Саррі видання BBC.

Нагадаємо, ця поразка опустила Челсі на 4-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії. У "синіх" в активі 28 очок.

Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізі