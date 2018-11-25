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Саррі – про першу поразку Челсі в сезоні: Я знав, що у нас є проблеми

24 листопада 23:38 119 Читать на русском
Саррі – про першу поразку Челсі в сезоні: Я знав, що у нас є проблеми
Мауріціо Саррі / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився емоціями після поразки від Тоттенхема у матчі 13-го туру АПЛ.

"Я розчарований, оскільки ми зіграли погано. Ми були погані у всьому. Я знав, що у нас є проблеми. Сьогоднішня гра тільки підкреслила це. Нам є над чим працювати.

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Чи сподобалася мені гра Барклі? Сьогодні мені ніхто не сподобався", – цитує Саррі видання BBC.

Нагадаємо, ця поразка опустила Челсі на 4-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії. У "синіх" в активі 28 очок.

Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізі

Англія13 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Челсі: Субота 24 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Челсі
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Рос Барклі Рос Барклі Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Тоттенхем - Челсі
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