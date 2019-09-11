Реал досягнув джентльменської угоди з Челсі щодо трансферу Канте

Півзахисник лондонського Челсі Н'Голо Канте матиме шанс перебратись у королівський клуб.

Під час літнього трансферного вікна мадридці проявляли інтерес до послуг Н'Голо Канте. Челсі був не проти розглянути такий варіант, якби не трансферний бан, який не дозволяє "синім" підписувати нових гравців, повідомляє Defensa Central.

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За інформацією видання, лондонці пообіцяли представникам Реала, що будуть відправляти в Мадрид усю інформацію про інтерес до Канте від інших клубів. Це не говорить, що наступним клубом Н'Голо стане "галактікос", але мадридці визначатимуть важливу роль у майбутньому 28-річного француза.

В минулому сезоні АПЛ Канте провів 36 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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