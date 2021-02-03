Еден Азар постраждав не лише від своєї травматичності, а й від дотепних жартів.

Напередодні Азар не брав участі у тренуванні мадридського колективу через відчуття дискомфорту. El Chiringuito TV у своєму Twitter розмістило пост із запитанням: "Азар сьогодні не тренувався з командою. Чому?"

Азар пропустив тренування Реала

Всесвітньо відома мережа фастфуду Burger King вирізнилась своїми креативом. Вона відповіла на цей твіт, припустивши, що причиною відсутності 30-річного бельгійця може бути одна з їхній акцій на бургери.

Зауважимо, свого часу хавбек був жертвою насмішок через зайву вагу. У цьому сезоні Еден вирізняється своєю травматичністю, а тому відіграв 13 неповних матчів у всіх турнірах, забивши при цьому лише три голи.

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