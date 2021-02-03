Эден Азар пострадал не только от своей травматичности, но и от остроумных шуток.

Накануне Азар не участвовал в тренировке мадридского коллектива из-за ощущения дискомфорта. El Chiringuito TV в своем Twitter разместил пост с вопросом: "Азар сегодня не тренировался с командой. Почему?"

Азар пропустил тренировку Реала

Всемирно известная сеть фастфуда Burger King выделилась своими креативом. Она ответила на этот твит, предположив, что причиной отсутствия 30-летнего бельгийца может быть одна из их акций на бургеры.

Заметим, в свое время хавбек был жертвой насмешек из-за лишнего веса. В этом сезоне Эден отличается своей травматичностью, а потому сыграл 13 неполных матчей во всех турнирах, забив при этом лишь три гола.

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