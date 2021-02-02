Зірка Реала Еден Азар знову потрапив під приціл мадридських лікарів.

Азар не вийшов на тренування королівського клубу через відчуття дискомфорту, повідомляє Marca.

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У бельгійця немає серйозних пошкоджень, але його участь у поєдинку 22 туру Ла Ліги проти Уески (6 лютого) залишається під питанням. Варто відзначити, Еден виділяється своєю травматичністю після переходу до табору "вершкових". У нинішньому сезоні Прімери Азар зіграв лише у 8-ми матчах.

Нагадаємо, у 2019-му Реал придбав Едена у Челсі за 115 млн євро.

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