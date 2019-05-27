Азар став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією вболівальників

Півзахисник Челсі Еден Азар став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.

Сьогодні, 27 травня, завершилося голосування серед уболівальників за найкращого гравця сезону чемпіонату Англії.

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Перемогу здобув хавбек Челсі Еден Азар, який набрав 34% голосів, випередивши Вірджила ван Дейка та Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), а також Бернарду Сілву, Серхіо Агуеро и Рахіма Стерлінга (всі – Манчестер Сіті).

Азар став першим гравцем Челсі, який отримав цю нагороду, після Френка Лемпарда – переможця 2005 року.

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