toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Азар став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією вболівальників

16:08 239 Читать на русском
Азар став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією вболівальників
Еден Азар / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Еден Азар став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.

Сьогодні, 27 травня, завершилося голосування серед уболівальників за найкращого гравця сезону чемпіонату Англії.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

Перемогу здобув хавбек Челсі Еден Азар, який набрав 34% голосів, випередивши Вірджила ван Дейка та Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), а також Бернарду Сілву, Серхіо Агуеро и Рахіма Стерлінга (всі – Манчестер Сіті).

Азар став першим гравцем Челсі, який отримав цю нагороду, після Френка Лемпарда – переможця 2005 року.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа
12:32
5614
Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Англія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
18
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук