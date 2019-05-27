Азар стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

Полузащитник Челси Эден Азар стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Сегодня, 27 мая, завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока сезона чемпионата Англии.

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Победу одержал хавбек Челси Эден Азар, который набрал 34% голосов, опередив Вирджила ван Дейка и Садио Мане (оба – Ливерплуь), а также Бернарду Силву, Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга (все – Манчестер Сити).

Азар стал первым игроком Челси, который получил эту награду, после Фрэнка Лэмпарда – победителя 2005 года.

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