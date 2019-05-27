toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Азар стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

16:08 45 Читати українською
Азар стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Эден Азар стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Сегодня, 27 мая, завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока сезона чемпионата Англии.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

Победу одержал хавбек Челси Эден Азар, который набрал 34% голосов, опередив Вирджила ван Дейка и Садио Мане (оба – Ливерплуь), а также Бернарду Силву, Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга (все – Манчестер Сити).

Азар стал первым игроком Челси, который получил эту награду, после Фрэнка Лэмпарда – победителя 2005 года.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Ахметов: Срну никто не бил по лицу, он знал, что Шахтер не будет продлевать с ним контракт
07:30
605
Теги
Садио Мане Садио Мане Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Англия Эден Азар Эден Азар Челси Челси АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
4
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук