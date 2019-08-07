Азар розкішним ударом забив перший гол у футболці Реала

Топ-новачок мадридського Реала Еден Азар починає набирати ігрову форму. У спарингу проти австрійського Ред Булла вінгер забив прем'єрний у футболці "вершкових" м'яч.

На 19-й хвилині бельгієць отримав м'яч у вільній зоні на лівому фланзі, протягнув його до лінії штрафного майданчика, змістився до центру й класним обвідним ударом поклав у дальній кут.

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Цей гол став першим для Азара в складі мадридського Реала. Гравцем "вершкових" вінгер став цього літа. Його трансфер коштував мадридцям 100 млн євро плюс бонуси.

Наразі в поєдинку Ред Булл Зальцбург – Реал триває перший тайм. Рахунок той же – 0:1.