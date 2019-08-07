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Азар роскошным ударом забил первый гол в футболке Реала

20:37 127 Читати українською
Азар роскошным ударом забил первый гол в футболке Реала
Эден Азар / фото из соцсетей

Топ-новичок мадридского Реала Эден Азар начинает набирать игровую форму. В спарринге против австрийского Ред Булла вингер забил премьерный в футболке "сливочных" мяч.

На 19-й минуте бельгиец получил мяч в свободной зоне на левом фланге, протянул его к линии штрафной, сместился в центр и классным обводящим ударом положил в дальний угол.

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Этот гол стал первым для Азара в составе мадридского Реала. Игроком "сливочных" вингер стал этим летом. Его трансфер обошелся мадридцам в 100 млн евро плюс бонусы.

В данный момент в поединке Ред Булл Зальцбург – Реал идет первый тайм. Счет тот же – 0:1.

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