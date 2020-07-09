Азар повернувся до тренувань, стан двох бразильців Реала під питанням

У таборі Реала хороші новини – Еден Азар працює на рівні зі всіма мадридцями.

Азар після матчу з Еспаньйолом відчув дискомфорт у гомілці, тому пропустив поєдинки проти Хетафе та Атлетіка. На початку цього тижня бельгієць не тренувався, однак сьогодні повернувся до роботи в загальній групі, інформує Marca.

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Зінедін Зідан зможе включити його в заявку на завтрашню гру проти Алавеса, однак точно не відомо, чи готовий Еден вийти у стартовому складі. А от Марсело та Вінісіус несподівано пропустили нинішнє тренування мадридців.

Поточний сезон є одним із найгірших у кар'єрі Едена Азара. У його активі лише 19 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч. Щоправда, вінгер встиг оформити 7 асистів. Сумарно через різні травми бельгієць вже пропустив понад 180 днів.

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