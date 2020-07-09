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Азар вернулся к тренировкам, состояние двух бразильцев Реала под вопросом

16:01 - Читати українською
Азар вернулся к тренировкам, состояние двух бразильцев Реала под вопросом
Эден Азар на тренировке Реала / Marca

В лагере Реала хорошие новости – Эден Азар работает наравне со всеми мадридцами.

Азар после матча с Эспаньолом почувствовал дискомфорт в лодыжке, поэтому пропустил поединки против Хетафе и Атлетика. В начале этой недели бельгиец не тренировался, однако сегодня вернулся к работе в общей группе, сообщает Marca.

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Зинедин Зидан сможет включить его в заявку на завтрашнюю игру против Алавеса, однако точно не известно, готов ли Эден выйти в стартовом составе. А вот Марсело и Винисиус неожиданно пропустили нынешнюю тренировку мадридцев.

Текущий сезон – один из худших в карьере Эдена Азара. В его активе лишь 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч. Правда, вингер успел оформить 7 ассистов. Суммарно из-за различных травм бельгиец уже пропустил более 180 дней.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Жуниор Жуниор Винисиус Марсело Эден Эден Азар
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