Лунін основний у команді майбутнього від каталонців на 400 мільйонів – найстаршому в цьому Реалі 26 років

Андрій Лунін має блискуче майбутнє в Реалі. Силу воротаря збірної України визнають навіть у виданні Mundo Deportivo, яке виходить у ворожій для Мадрида Барселоні.

Лунін стане майбутнім Реала, прогнозує шеф мадридського відділу каталонського видання Мануель Брунья. У цьому ретельно виплеканому проекті Флорентіно Переса найстаршому гравцеві лише 26 років – французький центрбек Рафаель Варан цілком міг би претендувати на капітана в дрім-тім "дітлахів". Наймолодшим гравцям такого складу зараз по 18. Рейньєр Жезус став останнім з цілої низки підписань з прицілом на завтрашній день. Мадрид тому і почувається у відносній безпеці та не змушений урізати зарплати під час пандемії коронавірусу COVID-19, що не загрався в ігри Барселони, Ман Сіті, Ювентуса, Атлетіко, ПСЖ та інших грандів.

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Розумна ощадлива політика. Не витрачаємо значно більше половини того, що заробляємо. Не вплутуємося у трансферні війни, які накручують вартість гравців на десятки дутих мільйонів. Так, не обійшлося без деяких гарячкових рухів, але загалом провалом ранувато називати навіть того ж Луку Йовіча. За останні 10 років правління Переса вдалося досягти чистого прибутку в розмірі 324 мільйонів євро. Цього досить, аби пережити декілька жахливих місяців до відновлення поточного сезону. По суті, це дещо нагадує Шахтар епохи Луческу – взяти найбільших молодих талантів за розумною ціною, аби вони потім ставали зірками і працювали на клуб, а не змушували витрачати шалені кошти.

Перші ластівки плану Переса стали незамінними в різних складах з різними тренерами. Француз Варан, бразилець Каземіро, уругваєць Вальверде. Зараз у команді виразний акцент на бразильських вундеркіндах. Великі надії пов'язують з Вінісіусом, Родріго, а зараз ще й з Рейньєром. З одного боку 120 мільйонів євро на таке юне тріо – чимала сума, але в перспективі вони можуть принести значно більше. Реал, починаючи з 2011 року, витратив майже 400 млн на 17 молодих футболістів. Барса декілька сезонів тому в одне трансферне вікно викинула майже стільки ж.

Точкою відліку вважають прихід Варана. Тоді ще 18-річний захисник прийшов з французького Ланса за 10 мільйонів. Зараз Рафа коштує у 8 разів більше – і це тільки за скромними підрахунками Трансфермаркт, адже Флорентіно не продав би його дешевше за 100 млн. Найдорожчим молодим гравцем за цей тривалий період став Йовіч (60 мільйонів євро плюс до 10 бонусних). Найдешевше обійшлися марокканець Ашраф Хакімі, японець Такефуса Кубо (з ним трохи складніша схема, хоч і вільний агент, але 2 млн довелося заплатити) та іспанець Серхіо Регулон – витрати були практично нульовими. Ок, знаменитий агент Мінгуелла вважає, що Вінісус коштував 61 мільйон, а не 45, як досі наполягають мадридці. Плюс до цих 392,9 (376,9 за офіційною версією) млн євро, за які отримали 17 виконавців, потрібно ще додати 26 мільйонів потенційних і вже виплачених бонусів.

Від найстаршого Варана до наймолодшого Рейньєра – 8 років різниці. Середній вік цього наймолодшого складу Реала як мінімум в тій історії, яку ми пам'ятаємо, становить 21,5 року. І так, Луніну недавно вже виповнився 21, а не 20, як на сьогоднішній інфографіці MD. Андрій виглядає настільки молодим і перспективним, що неважко помилитися. У цій команді також Марко Асенсіо (відновлюється від важкої травми) чи Дані Себальйос (після повернення з оренди в Арсеналі – схоже, автор вірить, що Зідан у Реалі ненадовго, якщо ставить на 23-річного іспанця). Також Ашраф Хакімі, якого будуть повертати з Борусії Дортмунд.

Найпоказовіший випадок стосується Едегора, придбаного за 3-4 млн євро. Норвежця бачили зіркою, але він не сяяв ні в головній команді, ні в молодіжній Кастільї. Оренда в чемпіонат Нідерландів, після чого повернення в Іспанію – у Реал, але Сосьєдад. Нині це одна з найбільших сенсацій Прімери 2019/20. У Мадриді збираються достроково викупити Мартіна, хоча в нього мав бути ще рік оренди у Країні басків. Таке терпіння – ключ до майбутнього всіх молодих гравців. Тому з цього погляду хвилюватися за Луніна не варто.

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У Мадриді готові чекати українського воротаря до того моменту, поки він не дозріє до головної команди "вершкових". Те саме стосується будь-кого зі згаданих гравців. Реал розуміє, що не всі вистрелять, бо так просто не буває. Зате "королівський" клуб не витрачає маєтки в гонці озброєнь – особливо безглуздій сьогодні, коли на весь футбол тисне епідемія коронавірусу та повна зупинка світових економік. Перес не повинен гарячково кидатися на ідею продажу майже цілої команди, як це вимушені робити в Барсі. І це визнають навіть каталонські журналісти. Крім того, "бланкос" зберігають терпіння навіть у таких складних випадках, як 30-мільйонний Одріосола, який не грає і за Баварію в оренді.

Натомість Мадрид отримує випадки стрімкого зростання. Не тільки Варан, а й той же Феде Вальверде, який коштував 5 мільйонів євро, а тепер не менше 50, хоча йому тільки 21. А вже досвідчений 28-річний Каземіро чого вартий зі збільшенням вартості майже в 15 разів! З великих трансферів цього літа розчаровують ті, хто коштував найбільше. Еден Азар і Лука Йовіч не потягнули роль лідерів атаки з різних причин. Єдиним, хто вистрілив, Marca вважає Ферлана Менді, якого Mundo Deportivo також бачить складовою команди майбутнього. Ну, а добрим знаком для Луніна може стати його вартість у 8,5 млн євро. Адже наразі бачимо, що ті гравці, за яких заплатили не більше 10 мільйонів, не тільки значно зросли, а й переважно стали основними. І не відбулося нічого фатального, коли для цього знадобилися пара оренд.

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