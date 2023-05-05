Пріоритетною ціллю "вершкових" залишається підписання Джуда Беллінгема. З цим, схоже, немає жодних проблем – Реалу залишилося владнання питання з Борусією, і можна буде оголошувати про трансфер.

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За інформацією Marca, це може бути не єдиний новачок Реала із Бундесліги. Мадрид придивляється до форварда леверкузенського Байєра Мусси Діабі (8 голів та 9 асистів у цьому сезоні). Щоправда, для запрошення француза, здатного зіграти на будь-якій позиції в нападі, потрібно розчистити місце.

Повідомляється, що передусім доля трансферу Діабі залежить від Едена Азара. У бельгійця є контракт з Реалом до літа 2024 року, але він нібито дав клубу слово, що спробує знайти собі нову команду вже найближчим часом. Якщо Азар справді піде, то Реал активізує переговори з Байєром, щоб організувати переїзд 23-річного форварда на Сантьяго Бернабеу.

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