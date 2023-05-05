Приоритетной целью "сливочных" остается подписание Джуда Беллингема. С этим, похоже, нет никаких проблем – Реалу осталось решить вопрос с Борусией, и можно будет объявлять о трансфере.

Азар не сыграл ни минуты в Эль Класико за 4 года – в Англии он был магистром больших поединков

По информации Marca, это может быть не единственный новичок Реала из Бундеслиги. Мадрид присматривается к форварду леверкузенского Байера Муссе Диаби (8 голов и 9 ассистов в этом сезоне). Правда, для приглашения француза, способного сыграть на любой позиции в нападении, нужно расчистить место.

Сообщается, что, прежде всего, судьба трансфера Диаби зависит от Эдена Азара. У бельгийца есть контракт с Реалом до лета 2024 года, но он якобы дал клубу слово, что попытается найти себе новую команду в ближайшее время. Если Азар действительно уйдет, Реал активизирует переговоры с Байером, чтобы организовать переезд 23-летнего форварда на Сантьяго Бернабеу.