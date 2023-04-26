"Невпевненість Луніна розквітла у Жироні: 5 ударів, 4 голи. Він хоче, але не може. Матчі даються йому нелегко, а, що ще гірше, везіння не на його боці. Минуло п'ять років у сутінках Куртуа, які є одними з найтемніших у його кар'єрі. Потепління немає. Навпаки – стало холодніше. Він пройшов шлях від "нікого" до "когось із сумнівами".

Лунін кардинально змінив думку щодо майбутнього в Реалі, але є проблема, – журналіст

Бездоганний професіонал, один з тих, кого ніколи не викликали до кабінету Анчелотті. У Монтіліві він повернувся на поле через форс-мажорні обставини... і показав гру, яка його не прикрашає. Але проблема в тому, що у його випадку потрібно було інше. Карлетто дав зрозуміти на прес-конференції, що, крім Вінісіуса, ніхто не був на висоті у трагедії, що сталась у вівторок. Як і Лунін: у нього було п'ять ударів... і чотири голи.

Відповідальність не на одній людині, але він міг би зробити більше під час двох голів: другий забили поміж ніг, а в четвертому він залишився під стійкою після подачі в шестиметрову зону. Його гра сколихнула води моря невизначеності: воротар, якому все ще бракує маленького кроку. Його статистика є ідеальним відображенням цієї тези: 17 офіційних матчів за Реал Мадрид, серед яких лише 4 "сухі" – проти Ельче, Касереньйо та Хетафе. Лише у восьмому поєдинку йому вдалось перервати прокляття пропущених м'ячів.

Цього сезону Андрій грав завжди через травми чи хвороби Куртуа. У жовтні в бельгійця було запалення крижів, у лютому – перевантаження аддуктора, а цього тижня – гастроентерит. Якщо подивитися на загальний підсумок, то в його активі 19 пропущених м'ячів (1,11 за гру) і 23% "сухих" поєдинків. Куртуа ж зберіг 90 разів свої ворота в недоторканості у 220 іграх за мадридців (41%). Зрівнятися з показниками бельгійця – утопія.

Це літо буде вирішальним. Клуб і гравець мають сісти за стіл переговорів й ухвалити рішення: продовжити контракт або шукати трансфер, щоб через рік він не покинув клуб безкоштовно. Лунін сам вирішуватиме: хоче він продовжувати працювати в тіні Куртуа чи пуститися в авантюру далеко від Чамартіна (район у Мадриді – прим.). Взимку він міг піти в Аякс, але вирішив залишитися. Через кілька місяців ситуація буде схожою. І Мадрид також скаже своє слово: рішення шукати нового резервіста – вже на столі", – йдеться у матеріалі AS.

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