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Азар подарував свою пам'ятну футболку екс-гравцю Барселони Рікельме

4 липня 09:30 613 Читать на русском
Азар подарував свою пам'ятну футболку екс-гравцю Барселони Рікельме
Еден Азар / Фото Diario AS

Новоспечений хавбек Реала Еден Азар роздає свої речі в якості сувенірів.

Легендраний аргентинський хавбек Хуан Роман Рікельме отримав футболку Едена Азара з останнього матчу бельгійця за Челсі. Це був фінал Ліги Європи проти Арсенала, вякому "сині" здобули трофей турніру.

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"Для Романа з міцними обіймами", – підписав футболку Еден.

Варто відзначити, Рікельме свого часу виступав за Барселону, Вільяреал та Боку Хуніорс.

Нагадаємо, що Азар перейшов до мадридського Реала за 100 млн євро плюс бонуси. Попередні 7 сезонів він провів у складі лондонського Челсі, а сам є вихованцем французького Лілля.

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Теги
Челсі Челсі Іспанія Хуан Роман Рікельме Еден Азар Еден Азар
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