"Слава богу, що він звалив", – голкіпер Брайтона провів Азара з АПЛ "теплими" словами

Австралійський воротар Метью Раян не буде сумувати за колишньою зіркою Челсі.

Гравець "чайок" дотепно прокоментував трансфер Едена Азара в мадридскьий Реал.

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"Думаю, що в чотирьох наших матчах я не відбив жодного удару Азара. Або його удар був заблокований, або він не влучав у площину воріт, або він забивав гол. Це прикрий факт, так що слава богу, він звалив в інший клуб. Дякую Реалу за це.

Я хотів би мати можливість знову зустрітися з ним і зупинити його – це моя мотивація", – розповів Раян Fox Football Podcast.

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