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"Слава богу, що він звалив", – голкіпер Брайтона провів Азара з АПЛ "теплими" словами

12:40 559 Читать на русском
"Слава богу, що він звалив", – голкіпер Брайтона провів Азара з АПЛ "теплими" словами
Азар святкує черговий гол у ворота Брайтона / Getty Images

Австралійський воротар Метью Раян не буде сумувати за колишньою зіркою Челсі.

Гравець "чайок" дотепно прокоментував трансфер Едена Азара в мадридскьий Реал.

Саррі розповів про проблеми, які створював Азар під час роботи в Челсі

"Думаю, що в чотирьох наших матчах я не відбив жодного удару Азара. Або його удар був заблокований, або він не влучав у площину воріт, або він забивав гол. Це прикрий факт, так що слава богу, він звалив в інший клуб. Дякую Реалу за це.

Я хотів би мати можливість знову зустрітися з ним і зупинити його – це моя мотивація", – розповів Раян Fox Football Podcast.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

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Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Брайтон Брайтон Еден Азар Еден Азар Метью Раян Метью Раян Челсі Челсі
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