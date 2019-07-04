Азар подарил свою памятную футболку экс-игроку Барселоны Рикельме

Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар раздает свои вещи в качестве сувениров.

Легендраний аргентинский хавбек Хуан Роман Рикельме получил футболку Эдена Азара с последнего матча бельгийца за Челси. Это был финал Лиги Европы против Арсенала, в котором "синие" завоевали трофей турнира.

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"Для Романа с крепкими объятиями", – подписал футболку Эден.

Стоит отметить, Рикельме в свое время выступал за Барселону, Вильярреал и Боку Хуниорс.

Напомним, что Азар перешел в мадридский Реал за 100 млн евро плюс бонусы. Предыдущие 7 сезонов он провел в составе лондонского Челси, а сам является воспитанником французского Лилля.

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