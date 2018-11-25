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Азар може перейти в Реал – Челсі готовий відпустити хавбека, – ЗМІ

20:34 1065 Читать на русском
Азар може перейти в Реал – Челсі готовий відпустити хавбека, – ЗМІ
Еден Азар / Reuters

Лідер лондонського Челсі Еден Азар став ближчим до переходу в мадридський Реал, який вже тривалий час слідкує за атакувальним півзахисником.

Бельгійський хавбек хоче перейти в Реал, повідомляє OK Diario.

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За інформацією видання, нинішній клуб Азара – Челсі – вже змирився з таким станом речей і готовий відпустити 27-річного хавбека. Проте, "сині" прагнуть виручити солідну суму за відхід свого лідера.

Однією з причин бажання Азара покинути команду є те, що сторони не можуть домовитися щодо продовження контракту. Чинна угода бельгійця з Челсі діє до 2020 року. Отже, два найближчих трансферних вікна – остання можливість вигідно його продати.

У нинішньому сезоні Еден Азар зіграв 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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