Азар может перейти в Реал – Челси готов отпустить хавбека, – СМИ

Лидер лондонского Челси Эден Азар стал ближе к переходу в мадридский Реал, который уже долгое время следит за атакующим полузащитником.

Бельгийский хавбек хочет перейти в Реал, сообщает OK Diario.

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По информации издания, нынешний клуб Азара – Челси – уже смирился с таким положением вещей и готов отпустить 27-летнего хавбека. Однако, "синие" хотят выручить солидную сумму за уход своего лидера.

Одной из причин желания Азара покинуть команду является то, что стороны не могут договориться о продлении контракта. Текущее соглашение бельгийца с Челси действует до 2020 года. Это означает, что два ближайших трансферных окна – последняя возможность выгодно его продать.

В нынешнем сезоне Эден Азар сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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