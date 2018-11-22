Реал хоче обміняти Бейла на Азара

Україна — 19:13 873
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"Початок 2017 року міг стати фатальним для Динамо, було бажання все кинути": Суркіс – про найважчий момент для клубу
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"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння ВересаІнтерв’ю — 16:00 5394
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"Зозуля став об'єктом найбільш очевидного пенальті в історії": іспанські ЗМІ та фанати захищають українця перед суддямиІспанія — 14:25 8529
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Лунін розпочне матч проти Алавеса з перших хвилин – тренер Леганеса підтвердив інформаціюІспанія — 14:12 1312
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Шапаренко зацікавив ФенербахчеУкраїна — 13:46 2219
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