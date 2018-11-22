Реал хоче обміняти Бейла на Азара

"Королівський клуб" не полишає надій підписати лідера Челсі.

Як повідомляє ОК Diario, президент "бланкос" Флорентіно Перес прагне підписати Едена Азара під час зимового трансферного вікна.

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Реал налаштований рішуче і заради підписання бельгійця готовий запропонувати близько 100 млн євро і включити в угоду форварда Гарета Бейла, щоб умовити представників Челсі.

У цьому сезоні Еден зіграв за лондонський клуб 14 матчів, забив 8 голів і віддав 4 асисти, у активі Бейла 15 матчів, 5 голів і 5 гольових передач.

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