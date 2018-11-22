toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Реал хоче обміняти Бейла на Азара

18:11 1377 Читать на русском
Реал хоче обміняти Бейла на Азара
Гарет Бейл / AFP

"Королівський клуб" не полишає надій підписати лідера Челсі.

Як повідомляє ОК Diario, президент "бланкос" Флорентіно Перес прагне підписати Едена Азара під час зимового трансферного вікна.

Азар розповів, завдяки кому опинився в Челсі

Реал налаштований рішуче і заради підписання бельгійця готовий запропонувати близько 100 млн євро і включити в угоду форварда Гарета Бейла, щоб умовити представників Челсі.

У цьому сезоні Еден зіграв за лондонський клуб 14 матчів, забив 8 голів і віддав 4 асисти, у активі Бейла 15 матчів, 5 голів і 5 гольових передач.

Реал відмовився від трансферу Неймара, – авторитетний журналіст

Теги
Челсі Челсі Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Гарет Бейл Гарет Бейл Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
14
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук