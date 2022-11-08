Атакувальний хавбек Реала і збірної Бельгії Еден Азар може змінити клуб вже у найближче трансферне вікно.

Хавбека збірної Бельгії у наступному сезоні в Реалі не буде. У Мадриді розчаровані грою 31-річного Азара, сам гравець теж хоче змінити клуб. Еден вже заявив своєму співвітчизнику Тібо Куртуа, що прагне піти вже взимку.

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Азар налаштований вдало зіграти на ЧС-2022, щоб отримати пристойні варіанти продовження кар'єри. Хоча певні пропозиції є і зараз – у його послугах вже зацікавлені Ньюкасл та Астон Вілла, повідомляє El Nacional з посиланням на бельгійські ЗМІ.

Флорентіно Перес налаштований відбити бодай якісь гроші за провальний трансфер вінгера, за якого виклали 115 мільйонів євро. Не виключено, що бос Реала погодиться на оренду з обов'язковим викупом. Такий варіант влаштує Ньюкасл, який готовий виклати за Азара близько 20 млн євро.

Нагадаємо, бельгієць перебрався у Реал влітку 2019-го з Челсі, але так і не став важливим гравцем у Мадриді. У сезоні 2022/23 Азар зіграв 6 поєдинків, забив 1 гол та віддав 1 асист. Його контракт з клубом розрахований до літа 2024 року.

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