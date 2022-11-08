Реал після осічки з Жироною втратив лідерство у Ла Лізі. Каталонці випереджали чемпіона на два очки, але ситуація ще не була критичною – "вершковим" для повернення на вершину було достатньо переграти Райо Вальєкано. Відсутність травмованого Бензема й дискваліфікованого Крооса здавалася не дуже великою проблемою для такого завдання.

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Втім, старт поєдинку на Вальєкасі здивував прихильників Реала. Господарі одразу зі стартовим свистком пішли уперед, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині – це Комесанья пробив з лінії штрафного, замкнувши простріл від Франа Гарсії з лівого флангу. 1:0!

Надалі Райо продовжував демонструвати сміливий футбол. Підопічні Андоні Іраоли активно пресингували й розкатували комбінації на чужій половині поля. Були й вривання у штрафний з ударами, однак гострих епізодів у наступні 30 хвилин не виникало.

Втім, Реал теж нічого небезпечного не створював, зрідка огризаючись лонгшотами. Вінісіус взагалі був непомітним.

Тим не менш, підопічним Карло Анчелотті вдалося перегорнути гру на рівному місці. На 34-й хвилині Асенсіо увірвався на правий край карного майданчика і впав після контакту з Франом Гарсією – відеоповтор показав, що це пенальті. Модріч впевнено його реалізував, а ще за чотири хвилини Асенсо допоміг забити другий гол! Реал заробив кутовий, Марко виконав подачу, а Мілітао її замкнув. 1:2!

Райо Вальєкано, однак, не збирався ось так просто віддавати очки. Команда Андоні Іраоли пішла уперед і зрівняла рахунок вже на 44-й хвилині! Паласон пробив з правого краю штрафного й влучив у Алабу, Камельйо підхопив відскок і закинув м'яч на лівий край, звідки потужно вистрілив Аьваро Гарсія – без шансів для Куртуа. 2:2!

Щоправда, одразу після цього Вінісіус отримав закидання від Асенсіо й опинився прямо перед голкіпером, пробивши у дотик. М'яч пройшов поруч зі стійкою. У підсумку, відпочивати команди відправились за нічийних 2:2. Сенсація!

Залишалось витримати другий тайм. Здавалося, що Райо Вальєкано буде надзвичайно важко, але нічого подібного не сталося. Гра була такою ж рівною, як і в першому таймі. Господарі виглядали навіть трішечки активніше, що вилилось у пенальті на 65-й хвилині – це Карвахаль сфолив у своєму штрафному. Оскар Трехо підійшов на позначку й бахнув на силу, однак Куртуа парирував!

На щастя для Райо, VAR помітив завчасний вихід Тібо з воріт – одна нога під час удару вже не стояла на лінії. Пенальті довелося перебивати. Цього разу Оскар Трехо не схибив – 3:2! Вальєкано знову вирвався уперед.

Реалу необхідно було рятуватись, однак і цього разу підопічні Карло Анчелотті розчарували. Не дивлячись на вихід Камавінги, а потім Діаса, Начо й Васкеса, жодного моменту за 20 хвилин після пропущеного голу "вершкові" не створили. Аж на 89-й Родріго отримав закидання від Асенсіо й вистрілив по воротах з кількох метрів, але м'яч полетів на трибуни!

За вісім компенсованих хвилин "бланкос" так і не змогли потривожити Дімітрієвскі. У підсумку, фінальний свисток зафіксував фантастичну перемогу Райо Вальєкано, внаслідок якої Реал втратив лідерство у Прімері.

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