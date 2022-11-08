Атакующий хавбек Реала и сборной Бельгии Эден Азар может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Хавбека сборной Бельгии в следующем сезоне в Реале не будет. В Мадриде разочарованы игрой 31-летнего Азара, сам игрок тоже хочет сменить клуб. Эден уже заявил своему соотечественнику Тибо Куртуа, что хочет уйти уже зимой.

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Азар настроен удачно сыграть на ЧМ-2022, чтобы получить солидные варианты продолжения карьеры. Хотя некоторые предложения есть и сейчас – в его услугах уже заинтересованы Ньюкасл и Астон Вилла, сообщает El Nacional со ссылкой на бельгийские СМИ.

Флорентино Перес настроен отбить хоть какие-то деньги за провальный трансфер вингера, за которого выложили 115 миллионов евро. Не исключено, что босс Реала согласится на аренду с обязательным выкупом. Такой вариант устроит Ньюкасл, который готовый выложить за Азара около 20 млн евро.

Напомним, бельгиец перебрался в Реал летом 2019-го из Челси, но так и не стал важным игроком в Мадриде. В сезоне 2022/23 Азар сыграл 6 поединков, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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