Азар: Челси играет за Сарри, клуб, болельщиков и самих себя

Вингер Челси Эден Азар прокомментировал ситуацию вокруг команды и главного тренера Маурицио Сарри.

"Мы все вместе. Все мы вместе с тренером. Я знаю, что этот месяц был непростым, но нам нужно держаться вместе, если мы хотим чего-то добиться под конец сезона.

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В данный момент мы находимся под определенным давлением, поскольку болельщики хотят, чтобы мы были в первой четверке, но мы – Челси, и мы можем справиться с давлением. Мы будем побеждать, вот и все.

Мы играем за него Сарри, за клуб, за болельщиков и за самих себя. Дело не только в тренере. Он выставляет игроков на поле, а потом уже игрокам нужно брать на себя ответственность.

В воскресенье мы провели потрясающий матч, нам нужно отталкиваться от него и попытаться это повторить. Тогда тренер будет счастлив", – цитирует Азара официальный сайт Челси.

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