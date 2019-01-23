"Азар – не лідер", – різка заява Саррі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі зробив різку заяву стосовно вінгера Едена Азара.

"Азар більше індивідуаліст, ніж лідер. Звісно, він важливий гравець для нас, тому що він чудовий футболіст. Він може виграти матч за 2 хвилини, а деколи й за одну.

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Еден один з найкращих гравців у світі, але на даний момент він не лідер. Вважаю, він ще до кінця не визначився, чи хоче залишитись у Челсі, або бажає нового виклику в іншому клубі. Наразі я не знаю ситуації, але, думаю, Еден сам поки не визначився", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

Азар перейшов до "синіх" влітку 2012 року з Лілля за 40 млн фунтів і встиг двічі виграти АПЛ та одного разу Лігу Європи.

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