Саррі підтвердив, що Ігуаїн невдовзі стане гравцем Челсі

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн, права на якого належать Ювентусу, продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі на прес-конференції перед матчем Кубка анлійської ліги проти Тоттенхема повідомив, що форвард Гонсало Ігуаїн знаходиться у декількох годинах від підписання контракту з "синіми".

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Італійський фахівець сподівається, що Гонсало швидко адаптується та почне забивати голи. Також Саррі зазначив, що у Ігуаїн немає жодних шансів взяти участь у завтрашньому матчі проти "шпор".

Перехід аргентинця спровокує цілий ланцюг трансферів. Повідомлялось, що Мілан найближчим часом оголосить про трансфер Пйонтека, а Мората поїде у Мадрид захищати кольори Атлетіко.

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