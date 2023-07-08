Шахтар розписав феєричну нічию з АЗ Алкмаар у першому матчі з Патріком ван Леувеном на чолі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі АЗ – Шахтар на "Футбол 24".

Товариський матч 08 07 2023

АЗ Алкмаар – Шахтар – 3:3

Голи: Де Віт, 9, Барасі, 48, Рубен ван Боммель, 65 – Зубков, 17, Бондар, 50, Келсі, 76

АЗ повів у рахунку на 9 хвилині – Де Віт зумів переправити м'яч у ворота (команда з Алкмаара мала ще 2 моменти в цій же атаці). Шахтар відповів на 17 хвилині – Зубков обробив шикарну передачу Ракицького, обіграв воротаря та зрівняв рахунок.

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Нідерландська команда створила кілька моментів у першому таймі, але на перерву команди пішли за рахунку 1:1. На старті другої половини АЗ та Шахтар обмінялись голами – Барасі замкнув подачу з кутового, а Бондар відповів голом після навісу зі штрафного. Ван Боммель на 65 хвилині знову вивів АЗ вперед, але Келсі на 76-ій поставив крапку в зустрічі.