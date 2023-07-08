АЗ и Шахтер встречаются в спарринге на межсезонном сборе. Смотреть матч можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Дончане находятся на сборах в Нидерландах, где готовятся к новому сезону. Первым соперником Шахтера стал местный АЗ. Игра начнется в 15:30.

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Следует заметить, что это будет дебютный матч Патрика ван Леувена в статусе главного тренера Шахтера. Недавно он прекратил сотрудничество с Зарей и возглавил действующих чемпионов Украины, отправивших Игора Йовичевича в отставку даже после кампании с золотыми медалями.

Стартовые составы:

АЗ: Верхюлст, Одгорд, Класи, Дани де Вит, Ван Бредероде, Поку, Схаутен, Гус, Меес де Вит, Квакман, Смит

Шахтер: Твардовский – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко – Назарина, Глущенко, Кастильо – Зубков, Топалов, Келси