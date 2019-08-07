АЗ – "міцний горішок" у процесі перебудови: експрес-представлення суперника Маріуполя в Лізі Європи

Напередодні старту виступів Маріуполя у кваліфікації Ліги Європи "Футбол 24" зібрав для Вас основні факти про суперника азовців – АЗ Алкмаар.

Загальна інформація

Дата заснування: 10 травня 1967 року

Рейтинг УЄФА: 55-те місце

Титули та досягнення: чемпіон Нідерландів (2 рази), володар Кубка Нідерландів (4 рази), тріумфатор Суперкубка країни (1)

Найвище досягнення у єврокубках: фіналіст КУЄФА 1980/81

Прізвиська: "сирні фермери", "червоно-білі"

Домашній стадіон: АФАС (місткість 17 023)

Головний тренер: Арне Слот (Нідерланди)

Капітан: Рон Влаар

Результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Історія створення

Датою заснування АЗ вважається 10 травня 1967 року – день злиття клубів Алкмаар'54 і Занстрек. Історія першого непримітна: організована в 1954 році команда прорвалася в Ередивізі лише у 1960-му, однак вилетіла в тому ж сезоні. Занстрек же був локальною футбольною величиною: створений ще в 1910-му під назвою KFC (Kooger Football Club), колектив із села Куг-ан-де-Зан на півночі Нідерландів непогано виступав у нижчих дивізіонах, а в 1930-х піднявся до еліти.

В сезоні 1934/35 Кугер ледь не став чемпіоном – маючи рівність очок з Аяксом, провінціали поступилися за різницею голів. Через рік KFC став фіналістом Кубка, однак у 1941-му клуб покинув еліту. Справжній перелом в його історії відбувся аж у 1964-му, коли професійну команду KFC перейменували у Занстрек (аматори й досі грають під старою назвою).

Після цього екс-футболісти та тренери KFC, а за сумісництвом успішні бізнесмени – брати Кеєс і Клаас Моленари – вирішили підняти Занстрек на новий рівень, об'єднавши його із сусіднім ZFC. Домовитися з власниками не вдалося, тому в 1967 році Кеєс і Клаас поїхали на 20 км північніше, в Алкмаар, де й сталося об'єднання з Алкмааром'54. Вже в наступному сезоні новостворений АЗ'67 став виступати в Ередивізі. А в 1986-му приставку '67 прибрали.

Досягнення та провали

Злет АЗ відбувся у 1970-80-х роках, коли вдалося взяти три бронзи, срібло та золото чемпіонату, а також три Кубка Нідерландів. Втім, дуже швидко алкмаарці впали у важку кризу – з 1983-го по 1987-й вони бовталися у районі 6-15 місця, втратили старих власників, а в 1988-му взагалі вилетіли у Ерстедивізі. Повернутися в еліту вдалося аж у 1996-му, однак "червоно-білі" в тому ж сезоні вилетіли назад. Остаточно покинути нижчі дивізіони АЗ зміг лише 1998-го.

В останні 15 років клуб закріпився у статусі одного з лідерів чемпіонату Нідерландів. Звісно, нав'язати стабільну конкуренцію Аяксу та ПСВ в боротьбі за трофеї наразі важко, однак чотири бронзи, срібло та золото Ередивізі, чотири фінали Кубка (одна перемога) та один Суперкубок змусили грандів рахуватися з провінціалами. За останні п'ять сезонів "сирні фермери" лише одного разу опустилися нижче четвертої позиції.

Особливо крутим це піднесення робить той факт, що його не зупинила навіть страшна криза 2009-го року, коли збанкрутував банк колишнього власника "червоно-білих" – Дірка Схерінга. Тоді АЗ заборгував кредиторам більше 12 млн євро й опинився на межі ліквідації, однак його врятували алкмаарські підприємці.

В новітній історії АЗ може похизуватися тим, що саме тут зробили собі ім'я Джермейн Ленс, Муса Дембеле, Серхіо Ромеро, Стейн Схаарс, Понтус Вернблум, Ваутер Вегорст, Граціано Пелле та інші відомі футболісти. На тренерському містку "фермерів" засяяла зірка Ко Адріансе і на ньому ж ван Гал відбілив свою репутацію після провалу в Барселоні та збірній Нідерландів. Старий добрий Луї за 4 роки в Алкмаарі зібрав усі різновиди медалей, вивів команду у фінал Кубка та виграв Суперкубок.

Виступи на євроарені

У єврокубках "сирні фермери" завжди вважалися неприємним суперником. Вже у дебютному для АЗ Кубку УЄФА 1976/77 алкмаарці ледь не подарували сенсацію у вигляді перемоги над Барселоною в 1/16 фіналу – каталонці прорвались далі лише після серії пенальті. У сезоні 1980/81 "червоно-білі" досягли свого максимуму на міжнародній арені, прорвавшись у фінал КУЄФА. Двоматчеве протистояння з Іпcвічем завершилось поразкою із сумарним рахунком 4:5, що було доволі прикро – за весь турнір АЗ забив аж 27 голів.

У наступному році "червоно-білі" без особливої слави відкатали свій єдиний сезон у Кубку чемпіонів, перегравши Старт і вилетівши в 1/8 фіналу від Ліверпуля. Через рік алкмаарці знову зазнали поразки від гранда на цій же стадії, однак тепер кривдником став Інтер, а турніром був Кубок Кубків – після мінімальної домашньої перемоги АЗ програв у Італії з рахунком 0:2.

У наступні 20 років клубу стало не до Європи. Повернутися у міжнародні змагання вдалося аж у сезоні 2004/05 – і це одразу завершилось півфіналом Кубка УЄФА! Команда під керівництвом Ко Адріансе вибила на своєму шляху Алеманію, Шахтар і Вільяреал, однак поступилася Спортінгу. Всього через два роки наступнику Адріансе – Луї ван Галу – вдалося вивести АЗ у чвертьфінал цього турніру, однак після 2008-го року "сирні фермери" на деякий час знову випали з розіграшів.

У новоствореній Лізі Європи у 2011-2017 рр. "червоно-білі" зірок з неба не хапали, але й не гальбилися. АЗ лише одного разу не пройшов кваліфікацію й тричі виходив з групи – двічі це завершувалось чвертьфіналами. Утім, в останні два сезони ситуація вигяладає катастрофічно: в розіграш 2017/18 клуб взагалі не потрапив, а у минулому році алкмаарці вилетіли вже в 2-му кваліфікаційному раунді, поступившись Кайрату.

Гра проти українських команд

Неприємні новини для Маріуполя: АЗ – спеціаліст із українських топів. Суперниками алкмаарців були чотири наших найсильніших клуби, з яких лише одному вдалося перемогти.

Шахтар зустрічався з АЗ у 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2004/05, зазнавши двох поразок – 1:3 на РСК Олімпійський та 2:1 у Алкмаарі. Тоді колектив Ко Адріансе дійшов до півфіналу, а вже за сім місяців під керівництвом Луї ван Гала алкмаарці розбили іншого українського гранда – Дніпро. У рамках групового етапу КУЄФА, який тоді проводився в один матч, команда Євгена Кучеревського поступилася на Метеорі з рахунком 1:2.

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Ще однією жертвою АЗ став Металіст, якому, однак, вдалося уникнути поразки. На груповому етапі Ліги Європи 2011/12 харків'яни легко виграли квартет з Аустрією та Мальме, але обидва матчі проти алкмаарців завершились внічию – 1:1. У тому сезоні команда Гертьяна Вербека дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Валенсії.

Єдиним клубом, якому вдалося перемогти АЗ в офіційному матчі, стало Динамо. На груповому етапі Ліги Європи 2010/11 кияни двічі переграли "червоно-білих" – 2:0 у Києві, 1:2 – на виїзді. Таким чином, "сирні фермери" у єврокубках здобули три перемоги над українськими клубами, двічі звели гру до нічийного рахунку й лише два рази зазнали поразки. Утім, не все так погано: на зборах перед початком поточного сезону Олександрія проводила спаринг проти АЗ, розгромивши нідерландців з рахунком 3:0.

Стадіон

АЗ виступає на стадіоні AFAS, названому на честь головного спонсора клубу – AFAS Software. Арена, збудована у 2006 році за 38 мільйонів євро, вміщує всього 17 тисяч вболівальників, хоча існували проекти щодо збільшення місткості до 40 тисяч. Пізніше цю цифру знизили на 25%, а в листопаді 2018-го оголосили про можливість розширення всього до 21 тисячі. Усі ці розбіжності пов'язані зі складною історією колишнього інвестора АЗ – компанії DSB, що збанкрутувала в 2009 році. Стадіон перейшов у власність консорціуму місцевих підприємств, а клуб, виплативши близько 3 мільйонів євро боргів, викупив арену лише в 2017-му.

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AFAS Арена знаходиться не в Алкмаарі, а у передмісті, на в'їзді з боку Амстердама. Сама арена дуже комфортна: перед нею розташований великий паркінг, а в приміщенні самого стадіону розмістилися кафе, ресторан, магазин футбольної атрибутики клубу, інформаційний та фан-центр. Словом, усе для людей.

У 2013-му році AFAS Арена пережила невеличку пожежу на даху, викликану коротким замиканням. усе б нічого, але це сталося прямо посеред матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи між АЗ та Атромітосом. Усіх вболівальників та футболістів евакуювали, однак УЄФА наказала дограти поєдинок наступного дня о 11:00 – команди мали визначити учасника групового етапу до початку жеребкування. Господарям це зіграло на руку, адже після перемоги на виїзді з рахунком 1:3 вони мінімально поступалися у рідних стінах. Зранку греки забили ще один гол, однак на більше їх не вистачило. АЗ у тому сезоні дійшов до чвертьфіналу.

Тренер

Із цього сезону головним тренером алкмарського клубу є Арне Слот – 40-річний фахівець, який раніше працював асистентом екс-наставника "сирних фермерів" Джона ван ден Брома. Ім'я та прізвище нового коуча нічого не скажуть пересічному вболівальнику – і це не дивно. До свого призначення цей фахівець мав короткий досвід керування молодіжною командою Зволле та входив у тренерський штаб першолігового Камбюра. Словом, це типовий європейський тренер-новачок, який до роботи у великому клубі пройшов практику на нижчих рівнях.

Говорити про футбол Арне Слота поки що важко, адже на новій посаді він провів всього три офіційних матчі. У рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ розписав домашню нічию з Гекеном (0:0), розгромив його на виїзді (3:0), а потім розбомбив Фортуну в чемпіонаті (4:0). Очевидно лише, що він сторонник атакувального футболу та агресивного контрпресингу – робоча схема 4-3-3 яскраво натякає на цей факт.

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Крім того, нідерландським тактичним блогерам вдалося розкопати інтерв'ю Арне Слота часів роботи в Камбюрі. У ньому розкривалися принципи роботи його команди без м'яча – зокрема, від футболістів вимагали компактності, регулярних вмикань з глибини та постійного руху вперед. Особливу увагу молодий тренер приділяв виходу з кута огляду суперника.

Від своїх нападників він просить опускатися глибше лише за можливості отримати м'яч або перевантажити зону. Якщо пас прийняв партнер або він просто не дійшов, то слід повернутися у "гарячу зону" – здебільшого, це означає гру по останній лінії суперника. Загалом, ідеї Арні Слота базуються на заповненні зон, компактності, забіганнях та високих швидкостях роботи. Типові Нідерланди.

Команда

Ми всі звикли до того, що нідерландські колективи наповнені перспективними зірками, однак це не про нинішніх алкмаарців. АЗ – максимально розібраний у плані кадрів колектив, котрий за останні два роки розпродав усіх видних футболістів. Зокрема, у минулому сезоні "сирних фермерів" покинули Ваутер Вегорст (Вольфсбург, €10,5 млн) та Аліреза Джаханбахш (Брайтон, €19 млн), а всього кілька днів тому стало відомо про перехід центрхава Гуса Тіля в Спартак за €18 млн. Тим не менш, навіть зараз АЗ має склад сумарною вартістю 55 млн євро.

Основним голкіпером "червоно-білих" є 28-річний Марко Бізот, який разом з Русланом Маліновським виступав за Генк. Пропустити якомога менше голів йому допомагає досвідчена пара центрбеків Вуйтенс-Влаар (29 і 34 роки відповідно) – останній, ймовірно, має право називатися суперзіркою АЗ. На правому фланзі оборони Арне Слот поки що не знайшов постійного варіанту, а от зліва стабільно грає 19-річний Оуен Війндаль.

У центр поля команда придбала 28-річного Йорді Класі – футболіст повинен компенсувати втрату капітана Тіля, однак у перших трьох матчах нового сезону він був явним гравцем ротації. Уся успішність роботи в центрі, ймовірно, залежатиме від 25-річного креативного центрхава Фредріка Мідтсйо, який у Арне Слота просто незамінний.

Трійка нападників у АЗ дуже молода, але вкрай швидка і технічна. Найбільш перспективним вважається Кельвін Стенгс – йому 20 років, він вже коштує 7 мільйонів євро і в нього 1+2 за системою гол+пас у перших трьох матчах нового сезону. Ще краще виступає 18-річний Майрон Боаду, який за 234 хвилини наколотив 2 голи та 3 асисти. У їхнього помічника на лівому краї атаки – 23-річного марокканця Усами Ідріссі – просто 2 голи, але за 164 хвилини.

Загалом, команда Арне Слота сповідує атакувальний футбол, але через свою молодість демонструє певні проблеми в організації – саме тому на AFAS Арені трапилася нульова нічия з Гекеном. Грати проти такого АЗ можна, однак тренерському штабу Олександра Бабича потрібно ретельно його розібрати.

Підсумок

Чимось АЗ та Маріуполь схожі один на одного. Обидві команди побудовані на молодих виконавцях, втратили минулорічних лідерів і мають не дуже досвідчених головних тренерів – Арне Слот провів у єврокубках два матчі, а Олександр Бабич "аж" чотири. Вікова оборона "сирних фермерів" точно не безгрішна – на зборах лише в одному із семи поєдинків вона залишила власні ворота сухими, а Олександрія взагалі влаштувала їй розгром. Втім, в трьох офіційних зустрічах нового сезону АЗ поки що не пропускав, забивши у відповідь сім голів.

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АЗ, безумовно, буде фаворитом протистояння хоча б тому, що є одним з лідерів Ередивізі. За нього грає фінансова перевага, яка дозволяє проводити фантастичну селекцію – наприклад, 18-річного Майрона Боаду transfermarkt.de вже "повісив" цінник €2 млн. Маріуполь же змушений обходитись молоддю Шахтаря та власними вихованцями, яким довелося зростати за явно слабкої конкуренції та низького середнього рівня українських команд. Рівень тактичної підготовки футболістів і тренерів, можливості для аналітичної роботи, атакувальний ігровий стиль – все це в нідерландських клубів апріорі знаходиться на якісно вищому рівні.

Втім, не слід думати, що нідерландці – боги футболу. АЗ знаходиться на стадії перебудови, маючи у своєму розпорядженні вкрай омолоджену атаку, підстаркувату оборону, розбалансований центр і тренера без значного досвіду роботи головним. Українські середняки на рівних грали і проти сильніших команд з "країни вітряків" – достатньо згадати хоча б матчі Зорі проти Фейєнорда. Якщо правильно підготуватися до АЗ, то можна, як мінімум, дати йому гідний бій.

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