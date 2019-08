Результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Основний шлях

Торіно (Італія) / Шахтар Солігорськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія) / Вулверхемптон (Англія)

Університатя Крайова (Румунія) / АЕК (Греція) – Спарта (Чехія) / Трабзонспор (Туреччина)

Легія (Польща) / Атромітос (Греція) – Мідтьюлланд (Данія) / Рейнджерс (Шотландія)

АЕК Ларнака (Кіпр) / Гент (Бельгія) – Рієка (Хорватія) / Абердін (Шотландія)

Гаугесу (Норвегія) / ПСВ (Нідерланди) – Аустрія (Австрія) / Аполлон (Кіпр)

Люцерн (Швейцарія) / Еспаньйол (Іспанія) – ЦСКА Софія (Болгарія) / Зоря (Україна)

Партизан (Сербія) / Малатьяспор (Туреччина) – Мольде (Норвегія) / Аріс (Греція)

Брондбю (Данія) / Брага (Португалія) – Тун (Швейцарія) / Спартак (Росія)

Мальме (Швеція) / Зрінські (Боснія) – Нефтчі (Азербайджан) / Бней–Єгуда (Ізраїль)

Локомотив Пловдів (Болгарія) / Страсбур (Франція) – Вадуц (Ліхтенштейн) / Айнтрахт (Німеччина),

Маріуполь (Україна) / АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Антверпен (Бельгія) / Вікторія (Чехія)

Шлях чемпіонів

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) / Судува (Литва) – Динамо Загреб (Хорватія) / Ференцварош (Угорщина)

Црвена Звезда (Сербія) / Копенгаген (Данія) – Рига (Латвія) / ХІК (Фінляндія)

ЧФР (Румунія) / Селтік (Шотландія) – Шериф (Молдова) / АІК (Швеція)

Дюделанж (Люксембург) / Німме (Естонія) – Арарат (Вірменія) / Сабуртало (Грузія)

Лудогорець (Болгарія) / ТНС (Уельс) – Марібор (Словенія) / Русенборг (Норвегія)

Сутьєска (Черногія) / Лінфілд (Північна Ірландія) – АПОЕЛ (Кіпр) / Карабах (Азербайджан)

ПАОК (Греція) / Аякс (Нідерланди) – Слован (Словаччина) / Дандолк (Ірландія)

Астана (Казахстан) / Валлетта (Мальта) – Сараєво (Боснія) / БАТЕ (Білорусь)

Перші поєдинки плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 22 серпня, а матчі-відповіді – 29 серпня.

