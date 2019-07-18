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Гент з українцями в складі обіграв АЗ в контрольному матчі – Яремчук відзначився забитим голом

06:00 412 Читать на русском
Гент з українцями в складі обіграв АЗ в контрольному матчі – Яремчук відзначився забитим голом
Роман Яремчук / HLN.be

Гент в товариському матчі здобув переконливу перемогу над АЗ (2:0).

Товариські матчі

АЗ – Гент – 0:2

Голи: Кубо, 11, Яремчук, 62

Гент з Пластуном та Яремчуком у складі здобув переконливу перемогу над АЗ. Вже на 11-ій хвилині Кубо відкрив рахунок в матчі, а по перерві Яремчук подвоїв перевагу свого клубу з передачі Безуса.

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Відзначимо, що Пластун провів на полі увесь матч, тоді як форварда збірної України замінили на 69-ій хвилині. Роман Безус з'явився на полі на 61-ій хвилині, і вже через хвилину асистував Яремчуку.

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