Гент з українцями в складі обіграв АЗ в контрольному матчі – Яремчук відзначився забитим голом

Гент в товариському матчі здобув переконливу перемогу над АЗ (2:0).

Товариські матчі

АЗ – Гент – 0:2

Голи: Кубо, 11, Яремчук, 62

Гент з Пластуном та Яремчуком у складі здобув переконливу перемогу над АЗ. Вже на 11-ій хвилині Кубо відкрив рахунок в матчі, а по перерві Яремчук подвоїв перевагу свого клубу з передачі Безуса.

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Відзначимо, що Пластун провів на полі увесь матч, тоді як форварда збірної України замінили на 69-ій хвилині. Роман Безус з'явився на полі на 61-ій хвилині, і вже через хвилину асистував Яремчуку.