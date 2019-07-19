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УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причина

16:33 3854 Читать на русском
УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причина
Гравці ФК Олександрія / фото: ФК Олександрія

Олександрія не зможе проводити матчі групового етапу Ліги Європи 2019/20 на своєму стадіоні.

"За підсумками візиту інспектори підготували звіт, згідно з яким адміністрація УЄФА не змогла прийняти Олександрію як місце для групового етапу Ліги Європи.

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Зокрема, представник УЄФА Кіт Далтон в офіційному листі наголосив на таких факторах, як надто далека відстань до аеропортів Кривого Рогу, Дніпра й Києва та відсутність в Олександрії належної готельної інфраструктури.

Також, стандарти готелів в Олександрії не є прийнятними за розмірами та якістю для розміщення посадових осіб УЄФА, партнерів і вболівальників", – йдеться на офіційному сайті Олександрії.

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Також зазначається, що місце проведення матчів групового етапу Олександрія повідомить найближчим часом.

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