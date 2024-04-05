Вердер підходив до поєдинку у Франкфурті, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію при чотирьох поразках поспіль. Айнтрахт вважався явним фаворитом зустрічі.

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"Орли" дійсно були дещо активнішими, володіючи м'ячем від 57% до 70% часу та завдавши майже вдвічі більше ударів. Більшість господарі провели з меж штрафного, що теж непогано – втім, бременці довгий час трималися на рівних (в тому числі і за очікуваними голами). Загалом, гра виглядала рівно й цікаво, та й моментів у ній вистачало.

Бракувало тільки голів. У першому таймі їх так і не забили. Цікавіше стало по перерві: на 62-й хвилині Вердер несподівано відкрив рахунок внаслідок подачі зі стандарту – Стаге підхопив її на лінії воротарського й пробив у дотик, Трапп парирував, а Вельковіч зіграв на добиванні. 0:1! А ще за шість хвилині Стаге залишив бременців у меншості, влетівши прямою ногою в коліно Баоя.

Айнтрахт швидко відігрався зусиллями Тути, якому вдалося прибігти на правий кут воротарського й замкнути навіс Пачо. 1:1! Це сталося на 77-й хвилині, а вже на 87-й склади зрівнялись! Червону отримав Тута, який наступив шипам на ахіл Агу.

За такого розкладу Айнтрахт вже не забивав, та і Вердер не став лізти вперед. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Бременці завершили 4-матчеву серію поразок і залишились десятими з 31 очком у активі. Франкфурт тримається шостим з 41 заліковим балом.

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