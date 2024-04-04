Шальке офіційно підтвердив готовність прихисити "гірників" у наступному єврокубковому сезоні. Німецький клуб проводить серед фанатів опитування щодо такої перспективи.

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Гельзенкірхен прийняв багатьох українських біженців і здавна славиться своєю любов'ю до футболу. Шальке підкреслює спільне з Шахтарем коріння у гірничодобувній сфері. Щоправда, 7-разові чемпіони Німеччини переживають не найкращі часи. "Кнаппен" мають серйозні фінансові проблеми та животіють поблизу зони вильоту другої Бундесліги. Потенційний приїзд Шахтаря – рідкісна можливість побачити гру єврокубків на 62-тисячній Фелтінс-Арені.

Нагадаємо, нинішній євросезон "гірники" проводили у Гамбурзі, а минулий у Варшаві. Раніше гендир Шахтаря Сергій Палкін повідомляв про варіант з Дюссельдорфом на наступну кампанію.

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