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Коутінью гратиме під культовим номером у Баварії – інформацію випадково оприлюднив технічний спонсор клубу

15:08 536 Читать на русском
Коутінью гратиме під культовим номером у Баварії – інформацію випадково оприлюднив технічний спонсор клубу
Філіппе Коутінью / Reuters

Півзахисник Філіппе Коутінью визначився з ігровим номером у Баварії.

Філіппе Коутінью прибув до Мюнхена для проходження медобстеження і вже визначився з ігровим номером у Баварії, повідомляє MundoDeportivo.

Коутінью прибув до Мюнхена на медобстеження

Технічний спонсор мюнхенців Adidas поспішно привітав німецький клуб з підписанням зіркового бразильця, оприлюднивши і його майбутній ігровий номер – 10. Пізніше цей допис було видалено.

Нагадаємо, Баварія домовилась щодо оренди зіркового півзахисника Барселони. За рік оренди мюнхенці заплатять "синьо-гранатовим" 20 млн євро. Опція викупу Коутінью у каталонського клубу обійдеться Баварії ще в 120 млн євро.

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