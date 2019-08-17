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Борусія Д розпочала чемпіонат з побиття Аугсбурга, Вердер вдома програв Фортуні: Бундесліга, 1 тур, матчі суботи

18:28 52
Борусія Д розпочала чемпіонат з побиття Аугсбурга, Вердер вдома програв Фортуні: Бундесліга, 1 тур, матчі суботи
Пако Алькасер святкує дубль

У розпалі перший тур німецької Бундесліги, в якому Байєр вирвав перемогу над Падерборном, а Вольфсбург здолав Кельн.

Німеччина. Бундесліга, 1 тур

Борусія Д – Аугсбург – 5:1

Голи: Алькасер, 3, 59, Санчо, 51, Ройс, 57, Брандт, 82 – Нідерлехнер, 1

Байєр – Падерборн – 3:2

Голи: Бейлі, 10, Гаверц, 19, Фолланд, 69 – Міхель, 15, Мамба, 25

Вердер – Фортуна – 1:3

Голи: Еґґештайн, 47 – Хеннінґс, 36, Караман, 52, Айхан, 64

Вольфсбург – Кельн – 2:1

Голи: Арнольд, 16, Вегхорст, 60 – Терроде, 90+1

Фрайбург – Майнц – 3:0

Голи: Хьолєр, 81, Шмід, 84, Вальдшмідт, 86 (пен)

Дортмундська Борусія чудово розпочала чемпіонат, розгромивши вдома Аугсбург. "Джмелі" пропустили вже на першій хвилині, але відразу зрівняли рахунок – гол організували Санчо, Ройс і Алькасер. Саме це тріо вирішило долю зустрічі на старті другого тайму.

Джейдон результативно замкнув простріл Вітселя, потім Пако скористався помилкою голкіпера та вивів на удар Ройса, а ще через 2 хвилини Санчо на дриблінгу залетів у штрафний майданчик суперника та асистував Алькасеру. Наприкінці матчу дебютний гол за BVB на Вестфаленштадіоні забив і Брандт.

Яскравий початок від Дортмунда – Борусія з першого туру закріпилася на вершині турнірної таблиці та відірвалася від Баварії на 2 очки.

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Леверкузенський Байєр змусив неабияк понервувати глядачів Бай-Арени. У першому таймі господарі обмінялися двома голами з новачком дивізіону Падерборном – команда Петера Боса припустилася жахливих помилок. По перерві Байєр вирвав перемогу завдяки класній комбінації за участю Гаверца, Вендела та Фолланда.

Інший новачок Бундесліги Кельн поступився Вольфсбургу. Фундамент для "вовків" розкішним дальнім ударом у дотик точнісінько в "шістку" заклав Арнольд, а закріпив перевагу Вегхорст.

Вердер несподівано вдома поступився Фортуні – на гол Еґґештайна-молодшого Дюссельдорф відповів своїми трьома м'ячами. Вбивчою зброєю гостей стали подачі Еріка Томмі.

Рівний поєдинок Фрайбурга та Майнца котився до нічиєї, але "чорно-білі" під завісу матчу загнали три голи у ворота Мюллєра: Хьолєр, Шмід і Вальдшмідт з пенальті.

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